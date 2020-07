FOTO - Pecchia trionfa con la Juve U23, ecco il messaggio di congratulazioni di Benitez (Di domenica 5 luglio 2020) L'ex allenatore del Napoli Rafa Benitez si è voluto congratulare con un messaggio su Instagram con il suo vice ai tempi dell'avvenuta partenopea Fabio Pecchia per la vittoria della Coppa Italia di Serie C come tecnico della Juvent ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : FOTO - Pecchia trionfa con la Juve U23, ecco il messaggio di congratulazioni di Benitez - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - I complimenti di Rafa Benitez al suo ex vice Fabio Pecchia per la Coppa Italia di C - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - I complimenti di Rafa Benitez al suo ex vice Fabio Pecchia per la Coppa Italia di C - napolimagazine : FOTO ZOOM - I complimenti di Rafa Benitez al suo ex vice Fabio Pecchia per la Coppa Italia di C - Stefani97408687 : @andrea_pecchia Se scattano la foto all'alba CHE BASSEZZA SINISTROIDE ???????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Pecchia FOTO - Pecchia trionfa con la Juve U23, ecco il messaggio di congratulazioni di Benitez Tutto Napoli FOTO - Pecchia trionfa con la Juve U23, ecco il messaggio di congratulazioni di Benitez

L'ex allenatore del Napoli Rafa Benitez si è voluto congratulare con un messaggio su Instagram con il suo vice ai tempi dell'avvenuta partenopea Fabio Pecchia per la vittoria della Coppa Italia di Ser ...

FOTO ZOOM - I complimenti di Rafa Benitez al suo ex vice Fabio Pecchia per la Coppa Italia di C

"Congratulazioni al mio amico Fabio Pecchia per aver vinto la Coppa Italia di Serie C con la Juventus! Siamo orgogliosi di aver lavorato insieme e molto felici per i tuoi successi. Un abbraccio, Fabio ...

L'ex allenatore del Napoli Rafa Benitez si è voluto congratulare con un messaggio su Instagram con il suo vice ai tempi dell'avvenuta partenopea Fabio Pecchia per la vittoria della Coppa Italia di Ser ..."Congratulazioni al mio amico Fabio Pecchia per aver vinto la Coppa Italia di Serie C con la Juventus! Siamo orgogliosi di aver lavorato insieme e molto felici per i tuoi successi. Un abbraccio, Fabio ...