“Forza Italia dalla parte delle lobby dei balneari che pagano concessioni irrisorie”: Calenda contro Bergamini (Di domenica 5 luglio 2020) “Deborah Bergamini, Parlamentare di Forza Italia e codirettrice di un giornale che si chiama Il Riformista, ha rivendicato una grande azione di riforma per l’Italia: ha cioè rimandato le gare per la concessione degli stabilimenti balneari fino al 2033. Ora, l’Italia riceve da tutte le concessioni balneari, da tutte le spiagge Italiane, 100 milioni di euro, praticamente zero”, così in un video pubblicato sui social il leader di Azione Carlo Calenda ha commentato l’approvazione dell’emendamento al decreto Rilancio che vede come prima firmataria proprio la parlamentare azzurra sulle concessioni demaniali marittime. Sottolineando l’azione della “lobby dei balneari”, Calenda spiega che “queste concessioni si perpetuano sostanzialmente nelle famiglie, non vanno mai a gara e pagano dei canoni irrisori”, portando a ... Leggi su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : @federicofubini E con quale mandato l'Italia avrebbe chiesto 'con forza' il MES? Sa, se in questo paese ci fossero… - Antonio_Tajani : Forza Italia, con il centrodestra, ha anteposto il tricolore alle proprie bandiere di partiti. Siamo alternativi al… - fattoquotidiano : RENZUSCONI BIS? L’obiettivo, raccontano bene informati nel mondo renziano e in quello del centrodestra, è fondere i… - GSoverini : @DeborahBergamin @ForzaItalia @gasparripdl @FI_Toscana @forza_italia @GruppoFICamera @FI_ultimissime @msgelmini… - manu_etoile : RT @GHINODITACCO18: Non bisogna fidarsi di Forza Italia! E ‘ la nuova DC -

Ultime Notizie dalla rete : “Forza Italia Meloni: «La coalizione è unita. Hanno provato a comprarci con la mangiatoia del decreto Rilancio» Corriere della Sera