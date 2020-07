Formula 1, tredici piloti (compreso Hamilton) si inginocchiano contro il razzismo – Il video (Di domenica 5 luglio 2020) I piloti della Formula 1 dicono no al razzismo e lo fanno inginocchiandosi sulla griglia di partenza prima del via del Gp d’Austria, così come preannunciato dal campione Lewis Hamilton. Un’immagine che vale più di mille parole. Tra i piloti che, invece, hanno deciso di non mettersi in ginocchio – pur indossando la maglietta nera con la scritta “end racism” – ci sono il ferrarista Leclerc e Verstappen. pic.twitter.com/dq4kHvReGL— GeorgeSolos (@tulipanobiancon) July 5, 2020 Perché Leclerc e Verstappen non si sono inginocchiati «Credo che ciò che conta siano fatti e comportamenti nella nostra vita quotidiana piuttosto che gesti formali che potrebbero essere considerati controversi in alcuni Paesi. Non mi metterò in ginocchio, ma questo non significa affatto che sono meno impegnato di altri nella ... Leggi su open.online

