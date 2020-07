Formula 1 – Leclerc non si nasconde: “grande secondo posto, ma la Ferrari ha i limiti visti nel weekend” (Di domenica 5 luglio 2020) Sembrava dover essere un weeked amaro per la Ferrari, apparsa meno veloce rispetto alle dirette concorrenti e destinata a stare fuori dal podio, ma Charles Leclerc ha raggiunto un incredibile secondo posto nel Gp d’Austria. Il pilota monegasco, ai microfoni di Sky Sport, non ha però nascosto i limiti della rossa, dichiarando: “il secondo posto non lo immaginavamo di sicuro. È la prova che tutto può succedere. Non sarà facile, non possiamo aspettari che tutti i weekend vadano così. La performance è quella che abbiamo visto ieri. Oggi abbiamo fatto un grande lavoro di strategia, con l’assetto della macchina, ma c’è tanto lavoro da fare. Un secondo posto in una situazione del genere: sono contentissimo. Con Racing Point e McLaren siamo stati lì. Nel primo settore facciamo fatica rispetto a loro, quello in ... Leggi su sportfair

