Formula 1, duro richiamo nei confronti di Vettel e della Red Bull: il motivo riguarda il… protocollo Covid (Di domenica 5 luglio 2020) Sebastian Vettel e la Red Bull sono stati richiamati ieri dalla FIA per non aver rispettato il protocollo Covid, ossia l’insieme delle rigide regole imposte dalla Federazione a tutti i componenti del paddock per evitare la diffusione della malattia. Getty ImagesLa reprimenda è scattata dopo il colloquio tra il tedesco e alcuni membri del team di Milton Keynes, avvenuto senza mascherine e immortalato dai presenti con foto finite poi sui social. Una violazione bella e buona del protocollo, che prevede non solo l’utilizzo dei dispositivi di protezione nel paddock, ma anche il divieto di contatti tra gli uomini delle varie scuderie. La violazione di queste norme anti-Covid non prevede alcuna sanzione, ma chi decide di non seguire il Codice di Condotta non è autorizzato a partecipare ai weekend di gara. Pool/Getty ImagesQuesta la norma in questione: ... Leggi su sportfair

