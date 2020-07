Formula 1 – Bottas felice, Leclerc dà un messaggio alla Ferrari: le parole dei piloti dopo il Gp d’Austria (Di domenica 5 luglio 2020) Grandi emozioni per la prima gara della stagione di Formula 1. Il gp d’Austria regala spettacolo fra incidenti, penalità e strepitosi sorpassi in pista. Valtteri Bottas parte dalla pole e chiude in testa, Leclerc e Norris sfruttano la penalità di Hamilton per prendersi le successive due posizioni sul podio. Nel post gara Bottas si gode il successo: “è stata decisamente una gara con tanta pressione per me. Una safety car andava bene, ma alla terza ho detto: ‘ma dai! Ancora?!’. Lewis ha avuto tante possibilità di superarmi, soprattutto se avessi commesso un minimo errore perchè era molto veloce. Ma sono riuscito a mantenermi davanti, ho mantenuto il controllo della gara, non c’era modo migliore di iniziare. Problemi al cambio? Ci hanno detto di non sfruttare i cordoli per evitare problemi, ero un po’ preoccupato ... Leggi su sportfair

