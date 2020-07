Formazioni ufficiali Villarreal-Barcellona, Liga 2019/2020 (Di domenica 5 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Villarreal-Barcellona, match valido per la trentaquattresima giornata della Liga 2019/2020. Madrigal pronto a ospitare questo match di altissima classifica tra la quinta e la seconda. I padroni di casa lottano per il quarto posto, gli ospiti non possono perdere ulteriore terreno per non veder smarrire le ultime chance di titolo. Calcio d’inizio alle ore 22 di domenica 5 luglio, queste le scelte dei due tecnici. Villarreal: in attesa Barcellona: in attesa Leggi su sportface

infobetting : Southampton-Manchester City (domenica, ore 20:00): formazioni ufficiali, - notiziasportiva : #UdineseGenoa, le formazioni: Sanabria dal 1' ?? - infoitsport : Juventus-Torino, le formazioni ufficiali: Lyanco al posto di Nkoulou. Out Rincon - notiziasportiva : #CagliariAtalanta, le formazioni: Muriel titolare ?? - DirettaSpal : A poco meno di 30' dal calcio d'inizio sono già uscite le distinte con le formazioni ufficiali. -