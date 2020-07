FORMAZIONI UFFICIALI – Tornano Manolas, Milik e Callejon, Gattuso esclude ancora Lozano (Di domenica 5 luglio 2020) Il Napoli ha diramato la formazione che stasera scenderà in campo contro la Roma. Gattuso schiera dal primo minuto Meret, causa l’infortunio di Ospina a Bergamo. Leggi su tuttonapoli

Fantacalcio : Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: la decisione su Mertens, gioca Manolas - MundoNapoli : Napoli-Roma, le formazioni ufficiali. Gattuso manda in campo l'attacco classico. - PagineRomaniste : LIVE - La formazione ufficiale del #Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme… - DiMarzio : #SerieA | Le formazioni di #Napoli-#Roma - PulitiElena : RT @fanpage: #LazioMilan Proteste dei giocatori biancocelesti -

Nel Napoli come al solito diversi cambi. In porta confermato Meret visto l'infortunio di Ospina. In difesa torna titolare Manolas mentre a centrocampo confermato il terzetto di Bergamo. In attacco den ...Tutto pronto per il big match di questa domenica di Serie A al San Paolo tra i padroni di casa del Napoli e la Roma. Sono arrivate anche le scelte ufficiali dei due tecnici. Gattuso sceglie il trident ...