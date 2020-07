Formazioni ufficiali Athletic Bilbao-Real Madrid, Liga 2019/2020 (Di domenica 5 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Athletic Bilbao-Real Madrid, match valido per la trentaquattresima giornata della Liga 2019/2020. Al San Mames uno degli ultimi ostacoli per i blancos di Zidane, che in caso di vittoria salirebbero addirittura a +7 sul Barcellona in attesa del match dei rivali ad appena quattro turni dal termine del campionato. Calcio d’inizio alle ore 14 di domenica 5 luglio, di seguito le scelte dei due tecnici. Athletic Bilbao: in attesa Real Madrid: in attesa Leggi su sportface

CorSport : ?? SEGUI IL LIVE di #LazioMilan ore 21.45 | ? Dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali ?? - DiMarzio : #Serie A | #LazioMilan, le scelte ufficiali di Pioli - news24_napoli : Serie A, Napoli – Roma ore 21.45: le formazioni ufficiali #Napoli - Milannews24_com : Formazioni ufficiali Lazio-Milan: Pioli sceglie Ibra dal primo minuto - laziopress : -