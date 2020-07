FORMAZIONI Parma Fiorentina: Karamoh titolare, Chiesa in panchina (Di domenica 5 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Parma Fiorentina Ecco gli schieramenti ufficiali di Parma-Fiorentina, match valido per la 30ª giornata di Serie A 2019/2020. Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kurtic, Kucka, Brugman; Karamoh, Kulusevski, Gervinho. A disposizione: Colombi, Dermaku, Regini, Grassi, Cornelius, Laurini, Barillà, Caprari, Scozzarella, Siligardi, Sprocati, Pezzella Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti, Duncan, Pulgar, Benassi, Dalbert; Ribery, Cutrone. A disposizione: Dragowski, Badelj, Castrovilli, Kouame, Sottil, Ceccherini, Ghezzal, Agudelo, Lirola, Caceres, Chiesa, Terzic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

