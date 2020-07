FORMAZIONI Cagliari Atalanta: quante novità per Gasperini (Di domenica 5 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Cagliari Atalanta Ecco gli schieramenti ufficiali di Cagliari-Atalanta, match valido per la 30ª giornata di Serie A 2019/2020. Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Carboni; Ionita, Nandez, Nainggolan, Rog, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro. Allenatore: Zenga. Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Caldara Palomino; Hateboer, De Roon, Tameze, Castagne; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. Allenatore: Gasperini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

