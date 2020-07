Fonseca: «Segnali positivi. La difesa a tre non vuole dire difendersi e basta» (Di lunedì 6 luglio 2020) Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha risposto ad alcune domande ai microfoni di Sky dopo la gara contro il Napoli al San Paolo Oggi abbiamo fatto molte cose buone, con altro atteggiamento e spirito di squadra abbiamo cose positive , se vogliamo paragonarle con le ultime due sconfitte. Oggi sono più fiducioso che rispetto alla partita con l’Udinese. La situazione societaria? Non mi piacciono gli alibi. Oggi abbiamo fatto una partita diversa rispetto alle ultime due. Devo mantenere equilibrio, abbiamo ancora il campionato e l’Europa League. Abbiamo giocato molto tempo con dieci giocatori, stiamo giocando spesso. la mia intenzione è di non cambiare molto dopo questa partita. Abbiamo lavorato sempre su questo modulo, la difesa a tre, e ho pensato che oggi si potesse giocare così. Non è che con la difesa a tre si gioca in maniera più ... Leggi su ilnapolista

napolista : Fonseca: «Segnali positivi. La difesa a tre non vuole dire difendersi e basta» A Sky: «La situazione societaria? N… -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca Segnali Napoli-Roma, FONSECA: "Non abbiamo vinto ma l'atteggiamento è quello giusto. Zaniolo? Presto sarà pronto per partire titolare" LAROMA24 Fabio Capello contro le radio romane: “Dico a Fonseca di non ascoltarle, sono un problema”

La Roma sta attraversando una delle crisi peggiori di questa stagione con un 2020 da incubo e una ripartenza post Covid che ha compromesso l'attuale quinto posto. Rischiando non solo di dire addio all ...

Serie A, Roma-Udinese 0-2: Lasagna e Nestorovski affossano i giallorossi, Champions a -12

Una bruttissima Roma perde senza attenuanti in casa contro l'Udinese e vede l'Atalanta e la zona Champions League scappare via a ben 12 punti di distanza. All'Olimpico finisce 2-0 per i friulani, avan ...

La Roma sta attraversando una delle crisi peggiori di questa stagione con un 2020 da incubo e una ripartenza post Covid che ha compromesso l'attuale quinto posto. Rischiando non solo di dire addio all ...Una bruttissima Roma perde senza attenuanti in casa contro l'Udinese e vede l'Atalanta e la zona Champions League scappare via a ben 12 punti di distanza. All'Olimpico finisce 2-0 per i friulani, avan ...