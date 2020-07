Fiorentina, Iachini: «Vittoria di personalità. Ho sentito Commisso…» (Di domenica 5 luglio 2020) Giuseppe Iachini ha analizzato la Vittoria conquistata in casa del Parma: le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la Vittoria ottenuta contro il Parma. PRESTAZIONE – «Ero a telefono poco fa con il presidente. Ha fatto i complimenti alla squadra e gli dedichiamo questa Vittoria. È importante questa Vittoria perché la inseguivamo da tempo. Non abbiamo raccolto quanto seminato fino ad ora. Abbiamo tirato tantissimo e costruito tantissimo ma non siamo stati bravi ad indirizzare le partite. Finalmente è arrivata la Vittoria, la squadra ha fatto una grande partita di personalità creando i giusti presupposti con grande voglia di vincere. Dopo le prime giornate bisognava pur cambiare qualcosa a livello di formazione. Così evitiamo di ... Leggi su calcionews24

