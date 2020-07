Fienga: “Dzeko, Pellegrini e Zaniolo cedibili? A fine stagione vedremo a che punto è il progetto e valuteremo” (Di domenica 5 luglio 2020) Il Ceo della Roma, Guido Fienga, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio di inizio di Napoli-Roma. Ha commentato le contestazioni da parte dei tifosi a squadra e società. “Rispettiamo molto i tifosi, sentiamo una certa responsabilità per ciò che stanno provando, ma noi siamo focalizzati sulla ricerca delle soluzioni e non delle colpe”. Ascolterebbe offerte per Dzeko, Pellegrini e Zaniolo? “Abbiamo un progetto che deve creare le condizioni affinché i calciatori abbiano le giuste ambizioni. I calciatori sono consapevoli di ciò e stanno lavorando, vediamo a fine stagione a che punto sarà il progetto e faremo le nostre valutazioni. Il progetto Roma non può che essere ambizioso”. E’ più vicino lo stadio o il cambio di proprietà? E’ possibile che Pallotta si sia disamorato ... Leggi su ilnapolista

