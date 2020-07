**Fase 3: Castelli, 'piano straordinario per taglio tasse, via sussidi ambientalmente dannosi'** (Di domenica 5 luglio 2020) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Non c'è tempo da perdere, adesso serve un piano straordinario per il taglio delle tasse. In questi mesi, come Governo, abbiamo messo in campo tutte le misure necessarie per contrastare gli effetti della pandemia da Covid, ma ora servono strumenti e misure per consentire una immediata ripartenza dell'intero Sistema Paese". Lo scrive, sui social, il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli."Questo Paese ha bisogno di una rivoluzione verde, che acceleri la transizione del sistema economico verso una maggiore sostenibilita' ambientale e sociale, una rivoluzione che passa anche attraverso la rivisitazione, o meglio cancellazione, dei sussidi ambientalmente dannosi", sottolinea. Leggi su iltempo

