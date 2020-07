Fase 3, aperti solo 2 ambulatori su 3 e si lavora al 50% (Di domenica 5 luglio 2020) Da quelle per il diabete a quelle per il cuore, riprendono le visite specialistiche sul territorio ma con troppa lentezza. “solo 2 ambulatori su 3 sono aperti e si lavora al 50% delle potenzialità per rispettare norme di sicurezza”. Troppo poco per far fronte ai “quasi 14 milioni di visite ambulatoriali e 12 milioni di esami diagnostici saltati a causa della pandemia”. A spiegarlo all’ANSA è Antonio Magi, segretario del Sindacato unico di medicina ambulatoriale Italiana (Sumai - Assoprof).La situazione “cambia molto da regione a regione, da Asl a Asl e da distretto e distretto. Va meglio in Veneto e peggio in molte regioni del Sud Italia”, spiega. L’emergenza Covid-19, prosegue Magi, “ha messo in evidenza difetti strutturali e problemi organizzativi”. Inoltre, a rendere più lento il recupero, la ... Leggi su huffingtonpost

