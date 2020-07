Far East Film Festival incorona la Cina: Gelso d’Oro a Better Days! (Di domenica 5 luglio 2020) 3000 accrediti da 45 paesi e 25.000 voti per stabilire i vincitori degli Audience Awards 2020: ecco l’edizione digitale del Far East Film Festival raccontata attraverso i numeri.E i numeri raccontano un grande successo. Sia quelli di partenza (46 titoli in line-up,tra cui 5 prime mondiali,corrispondono a decine di case di produzione che hanno accettato di puntare sul FEFF online), sia quelli finali, raccolti dopo 9 giorni di programmazione (non solo Film: anche 45 dirette streaming, 38 videomessaggi dei registi, 10 conferenze stampa, senza contare tutte i meeting organizzati su Zoom dal FEFF Campus e da Focus Asia). Il Gelso d’Oro è andato al potentissimo youth drama cinese Better Days di Derek Tsang (figlio del ... Leggi su udine20

