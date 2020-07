Far East Film Festival 2020 incorona la Cina: Gelso d'Oro a Better Days (Di domenica 5 luglio 2020) 25.000 voti e 3.000 accrediti da 45 paesi: ecco tutti i numeri dell'edizione digitale del Far East Film Festival 2020 che quest'anno vede vincitore Better Days. 3000 accrediti da 45 paesi e 25.000 voti per stabilire i vincitori degli Audience Awards 2020: ecco l'edizione digitale del Far East Film Festival 2020 raccontata attraverso i numeri. E i numeri raccontano un grande successo. Sia quelli di partenza (46 titoli in line-up, tra cui 5 prime mondiali, corrispondono a decine di case di produzione che hanno accettato di puntare sul FEFF online), sia quelli finali, raccolti dopo 9 giorni di programmazione (non solo Film: anche 45 dirette streaming, 38 videomessaggi dei registi, 10 conferenze stampa, senza contare tutte i meeting organizzati su Zoom dal FEFF Campus e da ... Leggi su movieplayer

