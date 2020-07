Fabian Ruiz: “Dobbiamo aiutare tutti, siamo undici in campo” (Di domenica 5 luglio 2020) Nell’intervallo di Napoli-Roma, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz. “Abbiamo fatto bene i primi 45 minuti, ma è mancato qualcosa in fase di finalizzazione. Ma abbiamo lavorato bene e dobbiamo continuare”. Gattuso ti chiede di dare una mano, anche a Demme. “Sì, dobbiamo aiutare tutti insieme, siamo undici in campo. Mi piace giocare la palla ma devo correre e aiutare la squadra anche a difendere”. L'articolo Fabian Ruiz: “Dobbiamo aiutare tutti, siamo undici in campo” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: SKY - Napoli, Fabian Ruiz: 'Abbiamo giocato un buon primo tempo con la Roma, devo correre' - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: SKY - Napoli, Fabian Ruiz: 'Abbiamo giocato un buon primo tempo con la Roma, devo correre' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Fabian Ruiz: 'Abbiamo giocato un buon primo tempo con la Roma, devo correre' - kit3mmu0rt : “Mario Demme” mi ricorda tutte quelle volte in cui mio padre dice ‘Fabian Rui’ o ‘Mario Ruiz’... già #ForzaNapoliSempre #NapoliRoma - napolista : Fabian Ruiz: “Dobbiamo aiutare tutti, siamo undici in campo” Il centrocampista del Napoli a Sky Sport: “Abbiamo fat… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabian Ruiz Fabian Ruiz: "Dobbiamo aiutare tutti, siamo undici in campo" ilnapolista Fabian: "Bene così, ora segniamo! Gattuso chiede gli straordinari? Voglio aiutare"

Il centrocampista andaluso del Napoli, Fabian Ruiz, dopo i primi quarantacinque minuto contro la Roma ha parlato a Sky Sport. Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo di proprietà del Napoli, ...

Napoli-Roma 0-0 all’intervallo: occasione sprecata da Arkadiusz Milik e José Callejon

Il Napoli ospita la Roma al San Paolo per una sfida dal sapore europeo. Entrambe le formazioni hanno ripreso il campionato per andare a caccia del quarto posto occupato dall’Atalanta, ma entrambe sono ...

Il centrocampista andaluso del Napoli, Fabian Ruiz, dopo i primi quarantacinque minuto contro la Roma ha parlato a Sky Sport. Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo di proprietà del Napoli, ...Il Napoli ospita la Roma al San Paolo per una sfida dal sapore europeo. Entrambe le formazioni hanno ripreso il campionato per andare a caccia del quarto posto occupato dall’Atalanta, ma entrambe sono ...