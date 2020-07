F1, GP Austria 2020: contatto Vettel-Sainz, le reazioni dei social (Di domenica 5 luglio 2020) Una vera e propria frittata quella di Sebastian Vettel. Carlos Sainz attacca Charles Leclerc, il quale resiste in curva. Vettel allora prova ad infilare lo spagnolo con una staccata suicida. I due si toccano ed il tedesco va in testacoda, finendo in seguito in fondo al gruppo. Il contatto è al momento sotto investigazione da parte dei commissari, ma la sensazione è che si tratti di un mero contatto di gara: contatto scaturito e di responsabilità del tedesco. Ecco di seguito le reazioni social sul contatto tra i due. IL contatto Vettel-Sainz (VIDEO) #AustrianGP #Formula1 #GPAustriaPrima gara *testacoda di Vettel* Un tifoso Ferrari a caso: pic.twitter.com/UIgYM6eWtw — Jennifer (@negri jenny) July 5, 2020 Certe cose non cambiano mai purtroppo. Testacoda di Vettel sempre presente. #F1 #GPAustria #SkyMotori @SkySportF1 — Daniele Vasilevski (@Daniele V94) ... Leggi su sportface

