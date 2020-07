F1 Austria: in ginocchio contro il razzismo, Lecrerc e altri rifiutano (Di domenica 5 luglio 2020) Nel primo Gran Premio di Formula 1 dopo il lockdown, i piloti, come da richiesta di Hamilton, si inginocchiano per dire non al razzismo: ma c’è chi non approva. getty imagesIl primo Gran Premio di Formula 1 dopo il lockdown, vinto da Bottas su Mercedes con seconda la Ferrari di Leclerc, ha avuto un prologo che ha già acceso qualche polemica tra i sostenitori del no al razzismo e quelli che non amano inginocchiarsi per dimostrarsi tali. Una maglia nera con scritta “end racism” per i 20 piloti prima di partire per il primo GP della stagione 2020 di F1, ma ecco subito la piccola polemica su chi ha deciso di inginocchiarsi e chi no. Come preannunciato dal campione del mondo Lewis Hamilton, quasi tutti i piloti del Circus hanno deciso di aderire al gesto di inginocchiarsi sulla griglia di partenza in segno di protesta contro il ... Leggi su chenews

