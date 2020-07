Ex diplomatico con 19 mila foto di minori sul pc. Per lui niente carcere. (Di domenica 5 luglio 2020) La pena lieve ha fatto insorgere l’opinione pubblica. L’ex diplomatico è una figura molto vicina al premier Orban. È un ex diplomatico ungherese ad essere accusato di pedofilia. È stato condannato ad un anno di carcere con sospensione della pena, una condanna assai lieve che ha fatto insorgere l’indignazione dell’opinione pubblica, soprattutto quando la stampa … L'articolo Ex diplomatico con 19 mila foto di minori sul pc. Per lui niente carcere. proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

