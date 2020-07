Espulsione Soriano, Pairetto: “Mi ha detto che sono scarso” (Di domenica 5 luglio 2020) La sorpresa più grossa di questo weekend calcistico è sicuramente la vittoria del Bologna a San Siro contro l'Inter. La squadra di Mihajlovic è riuscita a ribaltare una partita in dieci uomini dopo l'Espulsione di Soriano al 56esimo del secondo tempo. Il giocatore infatti avrebbe rivolto parole offensive nei confronti dell'arbitro e si sa, le porte chiuse in questo non aiutano sicuramente.Soriano a Pairetto: "Sei scarso"caption id="attachment 987313" align="alignnone" width="300" Soriano (Getty Images)/captionDopo un intervento su Gagliardini, il direttore di gara Pairetto aveva fischiato un fallo contro il Bologna. La decisione però non è piaciuta a Soriano che durante le proteste si è fatto scappare qualche parola di troppo finendo per essere espulso. Inquadrato dalle telecamere è stato proprio il direttore di gara a ... Leggi su itasportpress

