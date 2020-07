Esports: la stagione estiva in Italia tra nuove competizioni e nuovi sponsor (Di domenica 5 luglio 2020) Che sia tutto merito del recente lockdown è difficile dirlo, nonostante sia indubbio che negli ultimi mesi gli Esports abbiano ricevuto un’attenzione mediatica superiore a qualsiasi periodo precedente: certo è che sempre più aziende hanno compreso le potenzialità del mondo del gaming tuffandosi in nuove sponsorizzazioni e partnership. Non tanto su singoli giocatori o team quanto sulle competizioni Esports, in alcuni casi come organizzatori diretti, altre volte come partner e altre ancora come sponsor. La prima novità dell’estate riguarda la Open Fiber Cup, competizione dedicata al fenomeno videoludico Fortnite, con la partecipazione come title sponsor di Open Fiber, azienda nata nel 2015 con l’obiettivo di realizzare l’installazione, la fornitura e l’esercizio di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Esports stagione Esports: la stagione estiva in Italia tra nuove competizioni e nuovi sponsor Il Fatto Quotidiano Esports – Il Monza Calcio entra nell’Osservatorio Italiano. Le dichiarazioni di Galliani

Il Monza Calcio entra a far parte del network dell’Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli stakeholder del settore. L’accordo rientra n ...

