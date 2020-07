Erjona Sulejmani | Senza veli vedo non vedo bollente in bianco nero FOTO

Erjona Sulejmani, topless vedo non vedo bollente in bianco/nero. FOTO (Di domenica 5 luglio 2020) Erjona Sulejmani è l’ex moglie di Blerim Dzemaili, giocatore svizzero del Bologna. Dopo la rottura più scatenata che mai sul suo canale Instagram. L’ultima FOTO è bollente. Erjona Sulejmani infiamma un’estate già bollente, fuori casa così come sui social network. Le varie influencer non ci hanno messo molto a pubblicare, appena arrivata la bella stagione, molteplici FOTO che le ritraevano ora in spiaggia, in barca o a bordo piscina con gli outfit più succinti e ammiccanti. La bella Erjona, modella albanese ex del calciatore di Serie A Dzemaili, cerca di fare meglio di tutte e pubblica una FOTO in Senza veli a dir poco “d’autore”. L’effetto in bianco e nero infatti aggiunge un tocco di stile a uno scatto già bollente. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La Juventus scappa ... Leggi su bloglive

