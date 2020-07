Era Gina Krasley di Vite al Limite e pesava 275 kg: finale inaspettato [FOTO] (Di domenica 5 luglio 2020) Il fedele pubblico di Vite al Limite si chiede spesso che fine facciano i protagonisti dei vari episodi. Alcuni, infatti, riescono a superare gli ostacoli spesso psicologici che impediscono loro di dimagrire, mentre altri si arrendono e demordono. Nel corso della trasmissione, però, si sono viste storie davvero incredibili, fatte di buona volontà e dedizione e in alcuni casi i risultati sono stati impressionanti. La storia di Gina Krasley, ad esempio, ha colpito molto i telespettatori. La ragazza, che ai tempi aveva 27 anni, era arrivata a pesare 275 chili. Ecco come è diventata oggi. Era Gina Krasley di Vite al Limite: a 27 anni pesava 275 kg Gina Krasley è stata la protagonista di un episodio dell’ottava stagione di Vite al Limite. La ragazza, di 28 anni, è oriGinaria del New Jersey, e ha raccontato di aver avuto sempre problemi ... Leggi su velvetgossip

lansiosoanonimo : GINA sei stata graziata. Per qualche strano motivo Nozzy è stato clementissimo a questo giro... Forse era di ritorn… - entespettacolo : “Un mio amico lavorava nel giardino di Gina Lollobrigida, mi chiamò e me la passò. Le proposi di venire a Castel Sa… - GAP16_ : RT @VanityFairIt: La Bersagliera spegne 93 candeline: oggi ci sono le battaglie legali, ma ieri c'era persino Fidel Castro incantato dal su… - VanityFairIt : La Bersagliera spegne 93 candeline: oggi ci sono le battaglie legali, ma ieri c'era persino Fidel Castro incantato… - octaviaasblood : @svvvturn ma solo a me sembra che echo sia il rimpiazzo di clarke? Anche Gina lo era, ma almeno bellamy era innamor… -