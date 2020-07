Eppure non riuscire a pensare ai Black Eyed Peas senza Fergie (Di domenica 5 luglio 2020) I Black Eyed Peas hanno un album nuovo e una nuova formazione (che ne ha già firmato un altro), ma la nostalgia canaglia di Fergie è sempre dietro l'angolo. E allora, ricordiamo con le cinque hit più memorabili la componente sensuale e talentuosa che ha costruito con loro il successo di tanti anni, in attesa di un agognato come-back-home dell'ugola d'oro. «Where is the Love?» (2003) Fergie venne introdotta con questo primo singolo, in cui si discute di temi importanti, quali il terrorismo, il razzismo e l'inquinamento. Una nuova versione è stata rilasciata nel 2016 con un folto gruppo di cantanti a parteciparvi. Tra questi anche Justin Timberlake, Mary J. Blige e Diddy e i proventi del singolo sono stati destinati a programmi educativi. «Don't Phunk with My Heart» (2005) will.i.am ha dichiarato che la canzone è un ... Leggi su gqitalia

gi_onnis : -ma doveri ieri mattina? -a #piazzadelpopolo a Roma -ma non t'ho visto, eppure avrei dovuto notarti. -manco io ho… - SergioneGentile : RT @Marius30386553: Eppure... C'è qualcosa che non va in questa opposizione.. Si dipinge come risolutrice dei problemi.. e poi mi fa squadr… - GruppoSVittore : RT @NicolasSpex_VII: “Quando la verità offende, mentiamo e mentiamo finché non riusciamo nemmeno a ricordarla. Eppure la verità è ancora l… - elisasantonast : RT @LudovicaMarton: Continuo a comprare vestiti eppure non ho mai niente fa mettere - LucaCisternino1 : RT @gennycolor: Eppure non trovo pace -

Ultime Notizie dalla rete : Eppure non "Commissione d'indagine? Tutela i magistrati onesti eppure l'Anm la ostacola" ilGiornale.it Mercedes domina, ma Wolff vede nero per il caldo

La squadra di Brackley inizia il mondiale con una superiorità tecnica imbarazzante e con una vittoria politica sul DAS che ha scornato la Red Bull. Eppure Toto Wolff teme la gara di domani se dovesse ...

Conoscere Sandro Veronesi, il vincitore ideale di uno Strega atipico

Autore che ha saputo alternare l'impegno civile ai romanzi su una borghesia in frantumi sullo sfondo di un’Italia impoverita, Sandro Veronesi è quanto mai attuale Nonostante il 2020, il Premio Strega ...

La squadra di Brackley inizia il mondiale con una superiorità tecnica imbarazzante e con una vittoria politica sul DAS che ha scornato la Red Bull. Eppure Toto Wolff teme la gara di domani se dovesse ...Autore che ha saputo alternare l'impegno civile ai romanzi su una borghesia in frantumi sullo sfondo di un’Italia impoverita, Sandro Veronesi è quanto mai attuale Nonostante il 2020, il Premio Strega ...