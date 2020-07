Emicrania da giovani: il rischio demenza aumenta (Di domenica 5 luglio 2020) Emicrania in giovane età possibile fattore di rischio per sviluppare forme di demenza in età adulta: lo afferma uno studio danese da validare Uno studio longitudinale basato sulla popolazione in Danimarca ha mostrato che i pazienti affetti da Emicrania avevano un tasso molto più elevato di demenza successiva rispetto alle persone che non avevano una… L'articolo Emicrania da giovani: il rischio demenza aumenta Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Emicrania giovani Mal di testa nei bambini, come si scopre e si affronta DiLei Benefici del sesso: 15 vantaggi per una vita migliore!

Vi siete mai sentiti poco desiderosi di fare sesso? Beh, dopo aver letto questo articolo, potreste dover ripensare alla vostra classica scusa quando non vi sentite di praticarlo, perché pare proprio c ...

Italiani iperconnessi, in Val di Rabbi un parco per ‘disintossicarsi'

“Se volete entrare nel parco, consegnate cellulare e orologio”. Tranquilli: nessuna rapina. Gli oggetti saranno tenuti al sicuro e, al posto loro, verrà offerto uno zaino con dentro merende e libri a ...

Vi siete mai sentiti poco desiderosi di fare sesso? Beh, dopo aver letto questo articolo, potreste dover ripensare alla vostra classica scusa quando non vi sentite di praticarlo, perché pare proprio c ...“Se volete entrare nel parco, consegnate cellulare e orologio”. Tranquilli: nessuna rapina. Gli oggetti saranno tenuti al sicuro e, al posto loro, verrà offerto uno zaino con dentro merende e libri a ...