Elezioni in America, Kanye West si candida a presidente degli Stati Uniti (Di domenica 5 luglio 2020) Il noto cantante statunitense, Kanye West, annuncia tramite Twitter la propria candidatura alla corsa per diventare presidente degli Stati Uniti d'America Una volta non basta, così Kanye West ci riprova. Il noto cantante Americano ha deciso di inserirsi nella corsa per diventare presidente degli Stati Uniti. Il prossimo 3 novembre infatti ci saranno le Elezioni presidenziali per eleggere il nuovo presidente Americano ed il cantante sembrerebbe tornare ad occuparsi di politica dopo aver sostenuto Donald Trump nelle scorse Elezioni. Inoltre, ad appoggiare il cantante nella sua candidatura ci sarebbe Elon Musk, famoso imprenditore, fondatore di Tesla e SpaceX. Una candidatura che certamente farà discutere e sulla quale i social si dividono.

Il rapper Kanye West ha annunciato che si candiderà alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. «Ora dobbiamo realizzare la promessa dell'America credendo in Dio, unificando la nostra visione e cos ...

Il rapper Kanye West — 43 anni, il musicista più pagato al mondo — ha annunciato che si candiderà alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. «Ora dobbiamo realizzare la promessa dell’America crede ...

Il rapper Kanye West ha annunciato che si candiderà alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. «Ora dobbiamo realizzare la promessa dell'America credendo in Dio, unificando la nostra visione e cos ...Il rapper Kanye West — 43 anni, il musicista più pagato al mondo — ha annunciato che si candiderà alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. «Ora dobbiamo realizzare la promessa dell’America crede ...