Eboli, il Tar dà ragione al Comune: legittima l’autorizzazione per il centro polifunzionale (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ pienamente legittima l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Eboli relativa ai lavori di costruzione di un centro polifunzionale. Lo ha sentenziato il TAR della Campania, seconda sezione staccato di Salerno, accogliendo il ricorso patrocinato dagli avvocati Gaetano Paolino, Antonio Silenzio, a cui va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale e dell’intero Ente Ebolitano. L’autorizzazione era stata annullata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Province di Salerno ed Avellino, atto contro cui era stato presentato ricorso e, atti alla mano, i giudici hanno sentenziato la legittimità del provvedimento autorizzativo emesso dal Comune di Eboli. Secondo i giudici di merito, il Comune di Eboli aveva concesso l’autorizzazione in maniera legittima ed ogni integrazione richiesta ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Eboli Tar Eboli, Casa del Pellegrino: Tar pone fine a diatriba sui lavori StileTV Estorsioni e spaccio di stupefacenti: sei persone arrestate ad Eboli

Nelle prime ore della mattina, nelle province di Salerno e Napoli, militari di questo Comando Provinciale, supportati da quelli dei reparti territorialmente competenti e del Nucleo Cinofili di Sarno ( ...

L’autotrasporto francese ha perso il 40% del fatturato

Autamarocchi annuncia un ricorso al Tar della Liguria contro la concessione dell’area di Cornigliano a Spinelli. Il Gruppo triestino intende realizzare un autoparco cusitodito anche per terzi. Il netw ...

Nelle prime ore della mattina, nelle province di Salerno e Napoli, militari di questo Comando Provinciale, supportati da quelli dei reparti territorialmente competenti e del Nucleo Cinofili di Sarno ( ...Autamarocchi annuncia un ricorso al Tar della Liguria contro la concessione dell’area di Cornigliano a Spinelli. Il Gruppo triestino intende realizzare un autoparco cusitodito anche per terzi. Il netw ...