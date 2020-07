È morto Carlo Flamigni, ginecologo padre della fecondazione assistita (Di domenica 5 luglio 2020) Se ne va a 87 anni Carlo Flamigni, medico padre della fecondazione assistita, già membro del Comitato nazionale di Bioetica e direttore della clinica ostetrica dell’Università di Bologna.Stando a quanto riporta Repubblica, proprio a Bologna verrà allestita la camera mortuaria: domani, lunedì 6 luglio, dalle 14 alle 19 e martedì dalle 7 alle 14. Leggi su huffingtonpost

È morto a 87 anni Carlo Flamigni, medico, ginecologo, scrittore, padre della fecondazione assistita, già membro del Comitato nazionale di Bioetica. Una vita spesa per i diritti delle donne, per la lib ...

