Dopo la legge sulla sicurezza nazionale, a Hong Kong spariscono i libri degli attivisti pro-democrazia (Di domenica 5 luglio 2020) A Hong Kong la nuova legge sulla sicurezza nazionale voluta dalla Cina manifesta i suoi effetti anche sulla cultura e sull’espressione del libero pensiero. I libri scritti da eminenti attivisti pro-democrazia di Hong Kong hanno iniziato a scomparire dagli scaffali delle biblioteche della città e da alcuni negozi. Tra gli autori i cui titoli non sono più disponibili ci sono Joshua Wong, uno dei giovani attivisti più importanti della città (qui l’intervista-video esclusiva rilasciata al direttore Giulio Gambino), l’ormai ex leader del Movimento Demosisto Joshua Wong., e Tanya Chan, una nota legislatrice pro-democrazia. Secondo Joshua Wong, la rimozione dei libri è un effetto immediato dell’approvazione della legge sulla sicurezza. “Il terrore bianco continua a diffondersi, la legge sulla sicurezza ... Leggi su tpi

