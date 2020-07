Donna Camilla Savelli Hotel: riapertura in grande stile nel cuore di Trastevere (Di domenica 5 luglio 2020) Dopo le chiusure forzate dovute al Covid-19, l’economia nazionale sta finalmente ripartendo anche nel settore più colpito: quello del turismo. L’Hotel Donna Camilla Savelli di Roma, situato nel cuore di Trastevere (il Rione per eccellenza della Città Eterna), ne è un gradito esempio. Non capita spesso di ritrovarsi in una location immersa nella tranquillità, fuori dal traffico cittadino, con una veduta panoramica delle bellezze di Roma che comincia dal Gianicolo – a due passi dall’Hotel – e che inoltre può vantare un tocco esclusivo di arte e storia allo stato puro. La location si trova, infatti, all’interno di un convento del ‘600 progettato da Francesco Borromini e nelle sue sale conta diversi dipinti risalenti al Rinascimento e al Barocco, oltre ad un’antica grotta del I secolo a.C. di costruzione ... Leggi su correttainformazione

Ultime Notizie dalla rete : Donna Camilla Donna Camilla Savelli Hotel: riapertura in grande stile nel cuore di Trastevere Corretta Informazione Il Principe William sul trono? La risposta della Regina Elisabetta

Cosa ne sarà del Principe Carlo? Chi sarà il prossimo re? Da anni ormai si specula sul futuro della Corona Inglese. La Regina Elisabetta, regnante in carica, dopotutto ha 94 anni e chiedersi cosa succ ...

Lady Diana e quel vestito della vendetta che ha fatto tanto vergognare il Principe Carlo

Sappiamo tutti che la vita di Lady Diana non è stata delle migliori e che la Principessa per tanti anni è stata infelice, dovendo vivere al fianco di un uomo che non l’amava e che continuava a vedere ...

