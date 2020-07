DIRETTA STREAMING – Brescia – Verona – Risultato LIVE, Gol e Highlights (Di domenica 5 luglio 2020) Forse l’ultima spiaggia per il Brescia, che affronterà il Verona oggi 5 luglio nella sfida di campionato valida per la 30esima giornata, per mantenere ancora vive le non molte speranze di permanenza in massima serie. Calcio d’inizio alle ore 19.30 allo stadio Rigamonti di Brescia. Lo stato delle squadre Il Brescia ultimo in classifica deve dare “segnali di vita” dopo la pesantissima sconfitta subita dall’Inter per ben 6 a 0 che ha visto le rondinelle mai veramente in partita. Solo con una vittoria in questo confronto potrebbe esserci ancora qualche speranza. Non ha questi problem il Verona, anch’essa neopromossa come il Brescia, visto che la classifica li vede 8°, a soli 4 punti dall’ultimo piazzamento per l’Europa League, occupato dal Milan. Il collettivo guidato da Juric avrà ... Leggi su giornal

ItaliaViva : Domani dalle 11:45 in diretta streaming sulla nostra pagina facebook la conferenza stampa di @DaniSbrollini, candid… - vaticannews_it : ???? #29giugno ore 9.25 diretta #streaming della Santa Messa celebrata da #PapaFrancesco per la Solennità dei Santi P… - gualtierieurope : In collegamento dal @MEF_GOV partecipo a 'Insieme. Per rilanciare l'Europa', l'evento digitale per l'inizio della P… - SapienzaRoma : ?? Aspettando #PorteAperteAllaSapienza: 12 incontri di presentazione in Aula magna visibili in diretta streaming sen… - GigiGx : @EnfantProdige @AUniversale @stanzaselvaggia @Facebook Me lo ricordo bene ma qui siamo alla follia. Davvero, che a… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA STREAMING Milan-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Inter-Bologna 1-0 La Diretta Sblocca Lukaku dopo 22 minuti

Seconda gara casalinga consecutiva per l'Inter di Antonio Conte, che quest'oggi affronta il Bologna guidato da Sinisa Mihajlovic, ex giocatore e vice di Mancini tecnico nerazzurro. I padroni di casa n ...

Napoli-Roma, dalle 21.45 La Diretta le probabili formazioni

La sfida del San Paolo tra Napoli e Roma chiude il calendario della 30esima giornata di Serie A. Entrambe le compagini sono reduci da un turno infrasettimanale che non ha detto affatto bene: i parteno ...

Seconda gara casalinga consecutiva per l'Inter di Antonio Conte, che quest'oggi affronta il Bologna guidato da Sinisa Mihajlovic, ex giocatore e vice di Mancini tecnico nerazzurro. I padroni di casa n ...La sfida del San Paolo tra Napoli e Roma chiude il calendario della 30esima giornata di Serie A. Entrambe le compagini sono reduci da un turno infrasettimanale che non ha detto affatto bene: i parteno ...