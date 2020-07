Depilazione corpo: quali sono le abitudini delle celeb? (Di domenica 5 luglio 2020) Cleopatra, prima beauty addicted della storia, è stata una pioniera anche in materia «depilazione femminile». La regina d’Egitto, per avere la pelle liscia come seta, utilizzava una sorta di ceretta con lo zucchero molto simile a quella che si fa oggi. Lo sugaring, infatti, è un tipo di epilazione 100% naturale con pasta di zucchero, miele e limone molto delicato che sfila i peli senza spezzarli e che non crea traumi perché molto delicato e molto richiesto nei centri estetici in Fase 2, quella successiva al lockdown. Perché, non ce ne vogliano le #noshaver, tra boom di prenotazioni e fai da te, sono molte che mettono nella beauty wishlist una pelle liscissima da postare su Instagram con sfondo bagnasciuga. Non solo in occasione del Bikini Day, il 5 luglio, ma all summer long. Perché la questione non è pelo sì o no: la libertà femminile riguarda solo il sentirsi bene con se stessa. Glabra o nature. Come insegnano le celeb. Leggi su vanityfair

