De Roon racconta Gasperini (e l’Atalanta): «Odia il possesso palla fine a sé stesso» (Di domenica 5 luglio 2020) L’Atalanta è una delle realtà più spettacolari e interessanti d’Europa. Con un approccio lucido e analitico, Marten De Roon ha raccontato in un’intervista a The Athletic – a firme James Horncastle – come Gian Piero Gasperini abbia creato un fenomeno simile, da un punto di vista tattico e filosofico. La differenza tra noi e le altre squadre è che vanno molto bene nei primi 60-70 minuti, mentre negli ultimi 20 vanno in sofferenza. Noi invece possiamo mantenere sempre la stessa intensità. È una sensazione molto bella che ti fa spingere ancora di più. Gasperini vuole sempre il massimo della qualità negli allenamenti. Sono serviti 2-3 mesi per abituarmi. Il primo punto profondo di rottura col passato portato dal tecnico ha riguardato l’approccio alle gare, specialmente fuori casa. Ha cambiato la ... Leggi su ilnapolista

