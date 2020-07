Daydreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata in onda su Canale 5 dal 6 al 10 luglio (Di lunedì 6 luglio 2020) Daydreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni e trame delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 6 luglio a venerdì 10 luglio. In onda ormai da quasi un mese, Daydreamer – Le Ali del Sogno, la serie turca con l’idolo delle italiane Can Yaman è diventato un appuntamento fisso del pomeriggio di Canale 5. La serie continuerà per tutta l’estate, e nella settimana che va da lunedì 6 a venerdì 10 luglio andranno in onda nuove puntate. A seguire quindi troverete le anticipazioni delle trame degli episodi che andranno in onda la prossima settimana, dal 6 al 10 luglio, su Canale 5 alle 14:45 circa. Cliccando qui trovi gli eventi principali degli episodi in onda settimana scorsa. Daydreamer, anticipazioni puntate dal 6 al 10 luglio puntata di Lunedì 6 luglio 2020 1×19 – Sanem rassegna le dimissioni a Can ... Leggi su dituttounpop

