Danny Hicks, attore protagonista del film ”La casa 2” è morto (Di domenica 5 luglio 2020) Addio a Danny Hicks, il protagonista del film ”La casa 2” è morto a causa di un cancro, l’attore lo aveva annunciato solo pochi mesi fa E’ scomparso a causa di un cancro Danny Hicks, attore protagonista di molti film fra cui ”La casa 2”. E’ stata la Full Empire Promotions a dare la notizia della sua morte su Facebook. Nel post ha scritto che Danny è morto nella sua casa di California e che lo ricordano con affetto e stima. L’attore ha preso parte a film come ”Darkman”, ”Intruder” e “Spider-Man 2”. Danny Hicks aveva 68 anni ed ha perso la sua battaglia contro il cancro. Da tempo l’attore aveva detto di essere malato e la patologia aveva raggiunto il quarto stadio. Nato il 19 luglio del 1951, la sua carriera ha spiccato il volo grazie a ruoli come quello di Jake interpretato nel film ... Leggi su kontrokultura

Dan Hicks, l'interprete di Skip in Darkman e Jake in La Casa 2 è morto all'età di 68 anni, neanche un mese dopo aver annunciato di essere malato di cancro. NOTIZIA di LAURA SILVESTRI — 01/07/2020 Dan ...Addio all'attore Danny Hicks, conosciuto principalmente per aver interpretato il razzista Jake ne La casa 2. Hicks è scomparso dopo aver lottato per diverso tempo contro il cancro. Full Empire Promoti ...