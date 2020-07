Dal Veneto alla Campania: la mappa dei focolai che fanno paura (Di domenica 5 luglio 2020) Gabriele Laganà Numerosi i focolai di coronavirus segnalati da nord a sud. Attenzione alta in Toscana, con tre cluster in ambito familiare, ed Emilia-Romagna Ottimismo sì ma anche tanta cautela. L’emergenza coronavirus non è un incubo lasciato per sempre alle nostre spalle e tutti i cittadini sono invitati a seguire con attenzione le regole emesse dalle autorità per evitare che in Italia si diffonda di nuovo l’epidemia. Negli ultimi giorni nel nostro Paese si sono registrati nuovi focolai e un trend in crescita dei contagi. La situazione è costantemente monitorata: sotto i riflettori ora non ci sono più solo la Lombardia e Veneto, Regioni pesantemente colpite da Covid-19, ma anche Emilia-Romagna e Toscana. Non si tratta più solo della vicenda del manager vicentino in trasferta in Serbia che ha fatto finite in ... Leggi su ilgiornale

