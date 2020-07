‘D+’, Giacomo Urtis torna con un nuovo singolo (super trash): il videoclip con le star di TikTok! (Di domenica 5 luglio 2020) Terzo singolo per Giacomo Urtis! Il chirurgo estetico più amato dai vip, sa come far parlare di sé e come reinventarsi in molteplici sfaccettature. Lo ha fatto durante con la sua avventura a L’Isola dei Famosi e continua a farlo nel mondo della musica. L’ultimo suo lavoro canoro, dal titolo D +, infatti, sembra avere gli slanci giusti per poter diventare un vero e proprio tormentone: il brano, dal ritmo elettronico, è prodotto e distribuito dalla Sheky Record, etichetta discografica del suo manager Alessio Fiorucci, ed è frutto della collaborazione con i creator Gaia Chiodi e Angelo Sonoro. La canzone presenta una novità assoluta: non è uno, ma sono ben due i videoclip ufficiali che l’accompagnano, di cui uno in formato classico 16:9 e un altro in formato verticale che verrà denominato “Tik Tok version”, con ... Leggi su isaechia

