Cru – Milano (Di lunedì 6 luglio 2020) Cru Via Ugo Bassi, 24 – 20159 Milano Tel. 342/3040081 Sito Internet: www.cruMilano.com Tipologia: enoteca Prezzi: calici di vino da 5€, 4 cicchetti 5€, sfizi 6€, taglieri 8/14€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTASiamo a Isola ma, per fortuna, in una di quelle strade dove per un attimo potete dimenticare di trovarvi nel cuore di una delle zone a più alto tasso di movida di Milano. La scelta di un “profilo basso” nell’ubicazione si riflette anche nel mood degli arredi e nell’offerta di questo locale: qui si viene per un buon bicchiere di vino, scelto tra un’offerta virata verso il mondo dell’enologia naturale – la lavagna del giorno ne propone 3 o 4 etichette per tipologia, compresi bollicine e orange – a cui si possono abbinare piccoli assaggi (“cicchetti” o sfizi), e taglieri di salumi ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Cru Milano Cru -... Secolo d'Italia Gran Cru Milano: l’aperitivo per i palati raffinati

Per chi non può rinunciare a un calice di vino accompagnato da gustosi stuzzichini, Gran Cru Milano è il posto giusto. Ideale per un aperitivo raffinato o per una cena da gustare con del buon vino, il ...

Per chi non può rinunciare a un calice di vino accompagnato da gustosi stuzzichini, Gran Cru Milano è il posto giusto. Ideale per un aperitivo raffinato o per una cena da gustare con del buon vino, il ...