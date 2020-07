Croazia al voto per le legislative (Di domenica 5 luglio 2020) Zagabria, 5 lug. (Adnkronos/Dpa) - Al via le operazioni di voto in Croazia per le legislative. I croati oggi sono chiamati alle urne per eleggere 151 deputati. I sondaggi danno appaiate l'Unione democratica del premier conservatore Andrej Plenkovic e la coalizione di centrosinistra guidata dal leader socialdemocratico Davor Bernardic. Probabile ago della bilancia per il nuovo governo sarà l'ex cantante Miroslav Skoro alla guida di un raggruppamento di formazioni sovraniste e nazionaliste. Leggi su liberoquotidiano

