Croazia: al via il voto per le legislative (Di domenica 5 luglio 2020) Zagabria, 5 lug. (Adnkronos/Dpa) - Al via le operazioni di voto in Croazia per le legislative. I croati oggi sono chiamati alle urne per eleggere 151 deputati. I sondaggi danno appaiate l'Unione democratica del premier conservatore, Andrej Plenkovic e la coalizione di centro sinistra guidata dal leader socialdemocratico Davor Bernardic. Probabile ago della bilancia per il nuovo governo sarà l'ex cantante Miroslav Skoro alla guida di un raggruppamento di formazioni sovraniste e nazionaliste. Leggi su iltempo

