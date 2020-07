Cristiano Malgioglio in costume mostra il fisico e confessa: “Mi amo così” [FOTO] (Di domenica 5 luglio 2020) Secondo quanto riportato da ‘Libero’, Cristiano Malgioglio ha recentemente vissuto un piccolo e spiacevole episodio a bordo di un aereo. Ci sarebbero state urla con l’artista, che si è infuriato per aver trovato sul velivolo dei posti occupati accanto al suo. Un vero caos a bordo dell’aereo, ma sostituito poche ore fa da un atteso bagno nelle acque salate di un’Italia rovente. Per il paroliere è arrivata finalmente l’ora della vacanze. Ed ecco infatti che arriva la prima FOTO della sua estate pubblicata immediatamente sul suo profilo Instagram. Malgioglio si è fatto vedere nelle ultime ore in una veste inedita, attirando l’attenzione dei numerosissimi fan. In costume, non ha avuto paura di mostrare il suo fisico non molto muscoloso. Ma come ha ammesso lui stesso, non ama andare in palestra e quindi cerca di mantenersi in ... Leggi su velvetgossip

