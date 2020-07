Cristian Galella e Tania Gabrieletto, è crisi: “Stiamo prendendo delle decisioni” (Di domenica 5 luglio 2020) Una coppia passata dal telecomando all’altare annuncia ai follower la crisi. Cristian Galella e Tara Gabrieletto si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, il loro amore, dopo aver superato il falò governato da Filippo Bisciglia, è arrivata all’Isola Dei Famosi e nel 2016 alle nozze. I rumors che la coppia fosse in crisi, complice lo strano silenzio dei profili social si rincorrevano già da un po’ tra i follower della coppia. Poi la doccia fredda, con le parole di Tara. “Non sono mai stata una persona molto brava a nascondere quando sta male, – racconta- perché ho sempre avuto i miei occhi che parlano prima della bocca. Non è un bel periodo, non sto bene. Sto, stiamo prendendo delle decisioni nella mia vita, quindi non mi fate domande strane, della fede, dov’è Cristian perché tanto non vi ... Leggi su tvzap.kataweb

