Cristian e Tara si dicono addio, lui svela il motivo del divorzio: il video (Di domenica 5 luglio 2020) Era arrivato qualche giorno fa il primo laconico annuncio di Tara Gabrieletto che aveva ammesso che per lei e il marito Cristian Gallella si trattava di un periodo tutt’altro che felice: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva chiesto ai follower di cercare di tenere a bada la curiosità e rispettare questo momento così difficile. #video ALLA FINE DELL'ARTICOLO Oggi, tuttavia, è stata la stessa Tara a destare non pochi sospetti nei fan, pubblicando dei messaggi – decisamente poco pacifici – che in molti hanno ipotizzato si riferissero proprio all’ex tronista. E pochi minuti fa ad intervenire sul proprio profilo Instagram è stato proprio Cristian che ha rotto il silenzio e ha confermato ufficialmente la loro decisione di separarsi: ... Leggi su howtodofor

