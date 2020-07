COSENZA. LA CONFAGRICOLTURA DONA A STRUTTURE SANITARIE DI COSENZA TERMOSCANNER E MASCHERINE IN FUNZIONE ANTI CAVID -19. (Di domenica 5 luglio 2020) CONFAGRICOLTURA COSENZA – Unione Provinciale Agricoltori, da poco più di due anni, ha come presidente Paola Granata, imprenditrice agricola dell’area Silana. Ha raccolto l’eredità di anni d’impegno e di militanza attiva e quando è giunto il momento è subentrata a Fulvia Caligiuri, intanto eletta al Senato della Repubblica. Paola GRANATA – Presidente CONFAGRICOLTURA COSENZA Paola Granata figura essere tra le fondatrici della Sezione Diac (prima sezione femminile di CONFAGRICOLTURA COSENZA), vice presidente nazionale di CONFAGRICOLTURA Donna, presidente di CONFAGRICOLTURA Donna Calabria e consigliere nazionale Fiiaf (Federazione Italiana Impresa Agricola Familiare). Donna imprenditrice tenace e di provata esperienza, conoscitrice delle problematiche del mondo rurale ed agroalimentare in genere, ha dal primo momento ... Leggi su laprimapagina

La crisi sanitaria e sociale dovuta al diffondersi della pandemia ci ha insegnato che, in alcuni contesti, siamo tutti uguali e bisognosi l’uno dell’altro. Abbiamo compreso che la ricerca del bene com ...

