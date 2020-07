“Cosa è successo al naso di Tina?”, Cipollari diversa: il dettaglio della nuova foto (Di domenica 5 luglio 2020) Uomini e Donne è ormai terminato da più di un mese, ma la storica opinionista Tina Cipollari continua ad essere un personaggio amatissimo e sempre più seguito. Su instagram sono tantissime le fanpage a lei dedicate e, i molti suoi fan, si aggiornano a vicenda scambiandosi informazioni sulla loro beniamina. Tina Cipollari nuovo look ma qualcosa non va Qualche giorno fa, l’hair stylist dei vip Federico Fashion style ha postato sulla sua bacheca privata una foto che lo immortala proprio con la vamp più amata di Italia. Il parrucchiere ha nuovamente dato un’aggiustatina alla sua chioma, andando anche a toccare il colore dei suoi capelli. La Cipollari, infatti, appare molto più chiara rispetto al solito, un colore che le dona luminosità e brillantezza. Peccato, però, che a margine dello scatto vi siano anche commenti non ... Leggi su kontrokultura

