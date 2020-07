Coronavirus Vicenza, figlio dirigente Laserjet furioso col padre: ha sbagliato, non si discute (Di domenica 5 luglio 2020) Coronavirus Vicenza, figlio dirigente Laserjet furioso col padre: ha sbagliato, non si discute. Così il 40enne figlio dell’imprenditore positivo “Ha ragione il governatore Luca Zaia quando dice che serve il Tso per chi è positivo e rifiuta il ricovero. Curarsi è un dovere nei confronti della comunità, non si può rischiare di contagiare altre persone”. Così … L'articolo Coronavirus Vicenza, figlio dirigente Laserjet furioso col padre: ha sbagliato, non si discute proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

