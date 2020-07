Coronavirus. Uomini nudi, risse e calca. A Londra riaprono i pub e interviene la polizia: “Gli ubriachi non vogliono rispettare le regole” (Di domenica 5 luglio 2020) Locali pieni, strade impercorribili, ressa per una birra: questo il clima che si è respirato a Soho, quartiere centrale della movida di Londra, nel primo giorno di riapertura dei pub. La gente per strada è tornata a fare quello per cui il ‘Super Saturday’ londinese è famoso in tutto il mondo, ovvero bere alcolici e divertirsi per tutta la notte. Solo in poche zone della città si è mantenuto il pieno controllo della situazione nonostante la polizia si sia dovuta sforzare per chiedere di mantenere l’adeguato distanziamento richiesto dalle norme contro il contagio. Per il presidente della Police Federation, John Apter, è “assolutamente chiaro che chi è ubriaco non può o non vuole rispettare le regole di distanziamento sociale”. Per lui, dopotutto, questo sabato sera è stato un giorno di duro ... Leggi su ilfattoquotidiano

Storie di animali e uomini ai tempi del Covid 19 sono al centro del docu-film che la Croce Rossa Italiana Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale, attraverso le sue Unità Cinofile, ha deciso di g ...

"Nessuno perderà il lavoro", aveva detto a marzo il ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Eppure già dai primi dati che cominciano ad arrivare appare chiaro che in termini di occupazione le perdit ...

